Teure Taxifahrt vom Ries nach München und zurück - 600 Euro nicht bezahlt

Zunächst war ein Festpreis von 600 Euro verhandelt worden. Doch der Gast rannte weg. Die Polizei hat ihn inzwischen ausfindig gemacht.

Ein zunächst unbekannter Mann hat sich am Samstagabend mit dem Taxi in Fremdingen abholen lassen. Anschließend ging die Fahrt zum Hauptbahnhof nach München, wo eine Freundin des Fahrgasts abgeholt wurde. Die Frau stieg dann in Augsburg aus und der Mann fuhr mit dem Taxi weiter zurück nach Nördlingen, berichtet die Polizei. Dort stieg er aus und gab an, Geld für die Fahrt holen zu wollen. Als der Taxifahrer ihm hinterherlief, rannte er in unbekannte Richtung davon.

Der 19-jährige Täter konnte jedoch durch die Polizei ermittelt werden. Für die Fahrt nach München war zuvor ein Festpreis in Höhe von 600 Euro vereinbart gewesen. (AZ)