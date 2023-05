Nördlingen

"The Peacemakers" in Nördlingen: Die vielleicht schönste Art, vom Frieden zu träumen

Ein großes Gesamtprojekt war "The Peacemakers" in der Georgskirche.

Plus Karl Jenkins epochales Chor-Orchesterwerk als Friedensepos wird in der St. Georgskirche in Nördlingen aufgeführt. Ein Konzert der Extraklasse vor vollem Haus.

Von Peter Urban

Es war wieder einmal ein typisches Udo-Knauer-Projekt. Auf den Nördlinger Kirchenmusikdirektor kann man sich verlassen: Was er anpackt, verspricht Originalität, Impulsivität und – vor allem – allerhöchste Qualität. Das honorierten schon im Vorfeld die Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung, die der Kantorei St. Georg wieder ein volles Haus bescherten. Und das sollte nicht enttäuscht werden.

Mit seiner Kantorei, einem 35-köpfigen Projektchor, in dem ältere Kinder der Kinderkantorei St. Georg, Jugendliche aus dem Sing@Life-Gospelchor und dem Schulchor des Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasiums mitmusizierten, bescherte Udo Knauer dem Auditorium ein Konzert der Extraklasse. Begleitet wurde das gewaltige Chorgebilde von dem um Blechbläser erweiterten Oettinger Bachorchester, das wiederum erweitert durch Saxofon, Gitarre und ein Percussions-Ensemble des Leopold-Mozart-Zentrums der Universität Augsburg.

