"The Walk" bildet den Höhepunkt von "Urban Flow" in Nördlingen

Barbara Lins' Tanzperformance "The Walk" bewegt sich am Samstag im Rahmen der Aktion "Urban Flow" quer durch die Stadt Nördlingen.

Die sehens- und bemerkenswerte Aktion "Urban Flow" findet am Samstag in Nördlingen ihren Höhepunkt und gleichzeitig ihren Abschluss: mit der Performance "The Walk". Was im ehemaligen Laden City Sport in der Löpsinger Straße begonnen hatte und sich über das Parkhaus am Bahnhof und an der Berger Mauer fortsetzte, wird am Samstag, 17. September, jeweils um 16 und 19.30 Uhr zu einer Gesamtperformance zusammengeführt.

Als faszinierende, moderne, aufrüttelnde Tanzperformance, welche die Choreografin und künstlerische Leiterin Barbara Lins für sich und ihre drei professionellen zeitgenössischen Tänzerinnen Veronika Drescher, Bettina Paletta und Linda Waldhoff von der Tipping Dance Company konzipiert und realisiert hat, zeigt sich die Kunstaktion. "The Walk" heißt diese deshalb, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer aufgefordert werden, die Gesamtperformance von der Berger Mauer über den Marktplatz, die Löpsinger Straße bis zum Bahnhofsparkhaus im wahrsten Sinne des Wortes "mitzugehen".

"The Walk" in Nördlingen ist ein Experiment

Mit dabei ist – wie bei allen vorherigen Performances – der DJ und Schlagzeuger Emre Kesim und der Lichtkünstler Christian Fischer, die an den jeweiligen Schauplätzen den Tänzerinnen eine adäquate Bühne bereiten werden. "Es ist ein Experiment ohne Netz und doppelten Boden", sagt Lins. "Wir wissen nicht, wie das Wetter sein wird, wie viele Besucher kommen und wie sich das Ganze abspielen wird." Ein Spiel mit vielen Unbekannten, was wohl aber gerade den Reiz ausmachen könnte. Immer mehr Interessierte – und nicht nur Tanzfans – haben die vorherigen Kunstaktionen in den verschiedenen Veranstaltungsorten in Nördlingen gesehen wie auch begleitet und waren vom künstlerischen Ausdruck und der Atmosphäre größtenteils sehr angetan.

Die Künstlerinnen und Künstler hoffen, dass möglichst viele dieser zum Teil neu gewonnenen "Fans" die Abschlussaktion begleiten werden. "The Walk" wird jeweils circa eineinhalb Stunden dauern und alles noch einmal in Erinnerung bringen, was bisher geboten wurde. Die Aktion findet bei jedem Wetter statt, jeweils am Samstag um 16 Uhr und 19.30 Uhr mit Start am Berger Tor.