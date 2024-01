Nördlingen

Theaterbesucher durchleben eine verzweifelte Fahrt ins Ungewisse

Plus Die "Theaterlust" bringt in Nördlingen ein Stück auf Grundlage des Buchs "Voyage of the Damned" auf die Bühne. Die Zuschauer erleben ein Wechselbad der Gefühle.

Von Toni Kutscherauer

Eine im Jahr 2016 auf dem Dachboden einer Hamburger Villa entdeckte Seekiste offenbarte das Vermächtnis von Gustav Schröder, eines Schiffskapitäns zu NS-Zeiten. Dessen Aufzeichnungen inspirierten Gordon Thomas und Max Morgan-Witts zum Buch „Voyage of the Damned“, welches Daniel Kehlmann als Grundlage für sein Schauspiel „Die Reise der Verlorenen“ diente. Dieses kam nun im Nördlinger Klösterle als Gastspiel der „Theaterlust“ zur Aufführung und versetzte die rund 250 Besucher in ein Wechselbad der Gefühle.

Die auf historisch verbürgten Fakten basierende Geschichte spielt im Jahr 1939 und handelt von einer Gruppe von 937 Juden, die versuchen, Nazi-Deutschland zu verlassen, um dem Holocaust zu entkommen. So gehen sie in Hamburg an Bord der „St. Louis“, die sie nach Kuba in die Freiheit bringen soll. Doch der kubanische Präsident verweigert auf Druck des mächtigen Generals Batista die Einreise. Die Hamburger Reederei Hapag protestiert, zumal für die Landegenehmigungen horrende Bestechungsgelder bezahlt wurden. Doch der Präsident bleibt hart und nachdem auch die USA und Kanada die Einreise verweigern, muss die „St. Louis“ wieder Kurs auf Europa nehmen – die Reise der Verlorenen geht weiter.

