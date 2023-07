Nördlingen

vor 17 Min.

"Theodors-Kolben-Acker": Junges Team betreibt ein Maislabyrinth

Plus Sommerferien im Maisfeld: Für ihr P-Seminar betreiben Schülerinnen und Schüler ein Maislabyrinth in Reimlingen. Für die Allgemeinheit gibt es sogar etwas zu gewinnen.

Von Nicolas Friese Artikel anhören Shape

Mehr als zwei Meter hohe Maispflanzen werden die Besucherinnen und Besucher des Labyrinths am 25. Juli erwarten. So sei der Plan, erklärt Jochen Seefried, Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) in Nördlingen. Gerade sind die Maispflanzen etwa 50 Zentimeter hoch. Für ihr Projekt-Seminar haben Schülerinnen und Schüler aus Nördlingen geplant, aus einem Feld bei Reimlingen ein Maislabyrinth zu machen und dieses dann zu betreiben. Mit ein bisschen Geschick und Glück winken den Besucherinnen und Besuchern sogar Preise.

Nördlinger machen ein Feld in Reimlingen zum Labyrinth

Vom Heuweg aus, auf dem man wegen der aktuellen Straßensperrung beim Stiftungskrankenhaus fahren muss, um von Nördlingen nach Reimlingen zu gelangen, fällt nichts Besonderes auf: Ein Feld, wie man es kennt, an einer gut befahrenen Straße. Bei genauerer Betrachtung ist zu sehen, dass in das Maisfeld Wege gemäht wurden. Dafür verantwortlich sind 16 Schülerinnen und Schüler des THG. Als Projekt-Seminar, welches Teil der gymnasialen Oberstufe in Bayern ist und die Absolventinnen und Absolventen bei ihrer Berufs- und Studienwahl unterstützen soll, betreiben sie ab dem 25. Juli ein Maislabyrinth. Wann das diesjährige Projekt zu Ende gehen wird, lässt sich laut Seefried noch nicht so genau sagen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen