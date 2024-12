THG-Geschichtskurs an der Uni Augsburg

Eine Gruppe der Q12 des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen war an der Uni Augsburg auf den Spuren des Fußballers Gerd Müller. Auf Einladung von Prof. Dr. Christian Kuchler, Inhaber des Lehrstuhls für Geschichtsdidaktik an der Universität Augsburg, durfte ein Geschichtskurs kurz vor den Weihnachtsferien Universitätsluft schnuppern: Nach einer Führung über den Campus, durchs Hörsaalzentrum und die riesige Bibliothek und einem Mittagessen in der Mensa war der Höhepunkt des Tages das Expertengespräch mit Dr. Hans Woller, Historiker und Autor der Biografie „Gerd Müller oder Wie das große Geld in den Fußball kam“. Dabei wurden vielfältige und auch kritische Fragen besprochen, die gerade das Verhältnis von Gerd Müller zu seiner Heimatstadt Nördlingen in verschiedenen Lebensstadien beleuchteten. Mit vielen Antworten, Denkanstößen und ganz neuen Fragen im Gepäck machte sich die Gruppe nach einem spannenden Tag auf den Heimweg nach Nördlingen.

Universität Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gerd Müller Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis