Nördlingen

12.07.2022

THG offiziell eingeweiht: Alter Charme weicht modernem Schulgebäude

In einem offiziellen Festakt ist das generalsanierte Theodor-Heuss-Gymnasium in Nördlingen eingeweiht worden. Rund 34,5 Millionen Euro hat die Baumaßnahme gekostet.

Plus Zwischen Dezember 2015 und Juni 2022 realisiert der Landkreis drei Bauabschnitte am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium und investiert 34,5 Millionen Euro.

Von Verena Mörzl

Gut 15 Jahre ist es her, so erinnert sich Nördlingens Zweite Bürgermeisterin Rita Ortler, da habe sie sich mit Eltern am Nördlinger Theodor-Heuss-Gymnasium darüber unterhalten, dass die Schule eigentlich denselben Charme versprühe, wie es die Eltern schon zu ihrer Schulzeit erlebt hätten. Ortler selbst sei zwar nicht in Nördlingen zur Schule gegangen, allerdings habe sie die liebevolle Umschreibung so verstanden, dass sich seither baulich nicht allzu viel getan habe. Umso schöner sei das Resultat, das bei der offiziellen Einweihung der Schule am Dienstag gefeiert wurde. Oder um es mit den Worten von Landrat Stefan Rößle zu sagen: "Der guten alten Tante THG wurde eine ordentliche Frischzellenkur verpasst."

