THG-Schülerinnen im Orchester der Gymnasien in Schwaben

Seit mehr als 20 Jahren besteht das Orchester der Gymnasien in Schwaben, dessen Zielsetzung es ist, musikalisch begabten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit zu bieten, sinfonische Orchesterwerke zu erarbeiten. Die besondere Ehre, an der jährlichen Probenwoche teilzunehmen, hatten in diesem Jahr zwei Schülerinnen des Theodor-Heuss-Gymnasiums Nördlingen. Luisa Cadau (Violine) und Rebekka Holzner (Viola) traten die Reise in die Musikakademie Marktoberdorf an, wo sie auf viele weitere Schülerinnen und Schüler aus ganz Schwaben trafen. In nur vier Tagen galt es, ein anspruchsvolles Programm einzustudieren, was enorme Anstrengung bedeutete. Über den Tag verteilt gab es Proben für die einzelnen Instrumentengruppen, welche von verschiedenen Dozentinnen und Dozenten betreut wurden und jeweils eine Tutti-Probe unter der Leitung von StD Stephan Dollansky. So waren schnell acht Stunden am Tag gefüllt. Auch in den Pausen wurde selbstständig weitergeprobt. Höhepunkte waren die beiden Abschlusskonzerte in Marktoberdorf und Günzburg, bei denen die insgesamt über 90 Schülerinnen und Schüler ihr Können vor einem größeren Publikum unter Beweis stellen konnten. Werke von Aaron Copland, George Gershwin, Gustav Holst und Johan S. Svendsen wurden von den Musikerinnen und Musikern mit Bravour vorgetragen. Am Ende gab es nach langem und begeistertem Applaus noch eine Zugabe des Orchesters.

