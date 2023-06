Tiefe Schnittverletzung bei Unfall in Nördlingen

Nach einem Unfall mit einer zerbrochenen Glasscheibe in Nördlingen rücken Polizei und Rettungsdienst aus, weil sich ein Mann schwer verletzt hat.

Zu einem Betriebsunfall am Münchener Ring in Nördlingen sind am Mittwoch der Rettungsdienst und die Polizei ausgerückt. Kurz vor dem Einsatz um 13.20 Uhr wollte ein 32-Jähriger eine Glasscheibe von einer Maschine auf ein Gestell umladen, wie es im Polizeibericht heißt. Im Verlauf stieß er mit der Scheibe gegen einen Arbeitstisch und das Glas zerbrach. Daran schnitt sich der Mann mehrfach tief in den Unterarm. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten sofort in ein Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung. Laut der Nördlinger Polizei seien die Schnittverletzungen aber zum Glück nicht lebensgefährlich. (AZ)