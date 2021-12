Nördlingen

07:30 Uhr

Tierheim-Azubi Mo kann endlich zurück nach Nördlingen

Mo will bleiben. Der 23-Jährige hat eine Ausbildungsstelle im Nördlinger Tierheim. Doch um dort anzufangen, musste er in Ghana Papiere besorgen und hängt dort seit Juni fest.

Plus Nördlingens Tierheimleiterin spricht sogar von einem "Weihnachtswunder". Mohammed Ishaq hat eine Ausbildungsstelle, sitzt aber seit Juni in Ghana fest.

Von Verena Mörzl

So manchen Wunsch traut man sich nicht einmal auf den Wunschzettel zu schreiben. Der 23-jährige Mohammed Ishaq, der eigentlich längst seine Ausbildung im Nördlinger Tierheim hätte beginnen sollen, hatte solch einen Wunsch. Er sitzt seit Juni in Ghana fest, weil er Papiere für die Ausbildung in Deutschland besorgen musste. Er wollte nichts sehnlicher, als endlich wieder zurück nach Deutschland zu kommen, nach Nördlingen. Tierheimleiterin Manu Kaußen platzte kurz vor Weihnachten fast vor Freude. Sie seien schon der Verzweiflung nahe gewesen. Dann kam endlich die gute Nachricht.

