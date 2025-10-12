To-do-Liste für meine Ferien

Zum Start der Sommerferien gab es auch in diesem Jahr in Nördlingen wieder einen neuen Höhepunkt für alle Kinder – die To-do-Liste für die Ferien! Dem Türmerruf lauschen, eine Partie Minigolf spielen oder die Bücherei besuchen sind nur ein paar Beispiele für die To-Do`s in den Sommerferien. Über den gesamten Ferienzeitraum hinweg konnten die jungen Entdecker ihre Liste vervollständigen und viele tolle Erlebnisse sammeln. Zahlreiche Kinder von Füssen bis Berlin, aber natürlich auch unsere Nördlinger Kinder haben sich an der Aktion beteiligt und an der großen Verlosung teilgenommen. Nun stehen die Gewinner fest und mehr als 20 Kinder können sich über Preise wie Eintrittskarten für den Daniel, Familien-Stadtführungen, das Spiel „Die große Schweinerei“, coole Turnbeutel, Schweinchen-Nudeln und vieles mehr freuen. Wir haben uns wirklich sehr über die große Resonanz gefreut. Was aber ganz besonders schön zu lesen war, sind die Antworten auf die Frage „Das hat mich glücklich gemacht“. Das leckerste Eis gibt`s in Nördlingen, die Riesenrutsche im Freibad, es bis auf den Daniel geschafft zu haben oder Stadtmauer-Entdecker zu werden sind nur einige Antworten, an denen man erkennt, dass sich diese Aktion mehr als gelohnt hat. Habt ihr diese Aktion verpasst? Dann könnt ihr das ganze Jahr über mit unserem Entdeckerpass zum Stadtmauer-Entdecker werden. Oder macht unsere Kinder-Stadtrallye – ein saulustiger Rätselspaß bei dem es auch eine kleine Belohnung gibt.

