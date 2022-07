So bereiten sich die Schauspieler der Freilichtbühne Nördlingen vor

Plus Der Verein Alt Nördlingen führt momentan das Stück "Georg Cratzer" auf. Zur Premiere mischte sich unser Autor unter die Schauspiellaien. Ein Abend zwischen den Welten.

Einst nutzte man dieses dreifache Luftausstoßen, dieses "toi, toi, toi", um böse Geister zu vertreiben, und spuckte genauso häufig auf den Boden. Darauf verzichtet man mittlerweile, und sowieso: Ein "toi, toi, toi" ist heute eine Triole des Glücks, des Glückwünschens und der Zuversicht; "es wird schon gelingen". Und möge es ein abergläubisches Ritual sein, Halt gibt es allemal. Das spüren auch die Darstellerinnen und Darsteller, die sich im kleinen Rund der Freilichtbühne "Alte Bastei" in Nördlingen tummeln: Toi, toi, toi.