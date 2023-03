Tolles Konzert des Musikernachwuchses aus Nördlingen

Plus Im Stadtsaal Klösterle stehen viele Buben und Mädchen auf der Bühne. Eine Spielgemeinschaft ist neu und meistert ihren Auftritt mit Bravour.

Nachwuchsmusiker aus Nördlingen - konkret von der Knaben- und der Stadtkapelle - haben ein erfrischendes Frühjahrskonzert im nahezu vollen Stadtsaal Klösterle gegeben. „Waschen Sie sich mit Musik den Staub des Alltags von der Seele“, forderte Nördlingens Zweite Bürgermeisterin Rita Ortler bei der Begrüßung die Musikerinnen und Musiker sowie das zahlreich erschienene Publikum auf. Geboten wurde ein kurzweiliges und abwechslungsreiches Programm, das von der Bläserklasse I mit einem herzlichen Willkommen und „Au clair de la lune“ von Jan de Haas eröffnet wurde.

Es war schön, zu sehen, mit welchen didaktischen Mitteln gerade die Jüngsten in die für sie neue Welt der Musik eingeführt werden. Rhythmus, Klatschen, die ersten gemeinsamen Klänge intonieren - und sich schließlich trauen, vor Publikum zu spielen. Bei dieser Gelegenheit stellte sich auch die neue Dirigentin der Bläserklassen I + II, Annika Körner, vor. Was sie in ihrer kurzen Amtszeit schon erreicht hatte, zeigten die Schüler der Klassen 4 und 5 mit weiteren de-Haan-Kompositionen: „Voia voia“, „Mini-Medley“ und „Festzug“. Großer Applaus für die große Leistung der Kleinsten.

Konzert in Nördlingen: Große Hochachtung für Annika Körner

Wie groß in so kurzer Zeit der Ausbildungs-Fortschritt sein kann, zeigte - nach einer kleinen Umbaupause - anschließend die Bläserklasse II mit ein bis zwei Jahre älteren Schülerinnen und Schülern, die mit „Let’s Rock“ von Michael Sweeney und dem „Mickey Mouse March“ von Jimmy Dood noch eine musikalische Schippe drauflegten und sich sogar an Adeles „Rolling in the Deep“ herantrauten. Wie „reif“ die jungen Musizierenden schon sind, zeigte sich gerade bei diesem letzten Stück. Große Hochachtung für seine Frau drückte Stadtkapellmeister Oliver Körner aus, die es mit viel Akribie geschafft habe, die Bläserklassen zur Aufführungsreife zu führen: „Es ist eine ganz eigene Kunst. Ich könnte das nicht leisten.“

Oliver Körner erklärte auch die neu formierte Spielgemeinschaft im Ausbildungsbereich der Stadt- und Knabenkapelle: „Mit mehr Menschen zu musizieren, macht einfach mehr Spaß.“ Dass die Zusammenführung geglückt ist, bewies das Vororchester der Knaben- und Stadtkapelle gleich darauf eindrucksvoll mit „Laredo“ von John Higgins und „Pirates of the Carribbean“ (Hans Zimmer). „Marschmusik ist die Quelle aller Blasmusik“, sagte Oliver Körner noch vor der Intonation des Laredo-Marsches, „trotz aller Ressentiments, die dieser Musikrichtung ab und zu entgegengebracht werden, lehrt sie doch das gesamte Rüstzeug, das gute Bläser ausmacht.“

Oliver Körner plaudert im Stadtsaal Klösterle aus dem Nähkästchen

Vor „Moves Like Jagger“ plauderte Oliver Körner aus dem Nähkästchen und über das gemeinsame Probenwochenende mit Übernachtung in der Spitalmühle: „Auf meine Frage, wer denn Herr Jagger sei, war es während des gesamten Wochenendes zum ersten und einzigen Mal mucksmäuschenstill!“ Will sagen: Keines der Kinder kannte den Namen des legendären Rolling-Stones-Frontmannes. Das tat der Qualität der Darbietung allerdings keinen Abbruch, und auch das letzte Stück, das „I will follow him“ von Michael Sweeney aus dem Musical Sister Act, wurde überzeugend auf die Bühne gebracht.

Zum Schluss, als Zugabe und als klanglicher Hinweis auf das bevorstehende große Event der Stadt- und Knabenkapelle, erklang der Nördlinger Stabenmarsch, den alle drei Ensembles zusammen bestritten. Spätestens da wurde allen im Saal klar, dass die Zusammenführung nicht nur eine gute Idee war, sondern mehr als geglückt ist. Begeistertes Mitklatschen, tosender Applaus und im Stehen gezollte Ovationen auch der zahlreich anwesenden stolzen Eltern und Großeltern, die die Musikerinnen und Musiker sichtlich berührt entgegennahmen.