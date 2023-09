"Tolles Programm" in Nördlingen: Diese Theaterstücke werden gespielt

Das Bühnenprogramm der Stadt für die Saison 2024/2025 steht fest. Es gibt einen Klassiker von Kafka zu sehen, Musiktheater und eine Rieser Geschichte.

Von wegen nix los im Ries: Bereits seit sage und schreibe 46 Jahren gibt es in Nördlingen ein städtisches Kulturprogramm im Stadtsaal. Theaterensembles kommen ins Ries und spielen auf der Bühne des Klösterles. Die diesjährige Wintersaison beginnt am Dienstag, 10. Oktober, mit dem Stück "Das perfekte Geheimnis". Um die darauffolgende Saison ging es kürzlich im Haupt- und Finanzausschuss des Nördlinger Stadtrates. Dr. Franziska Emmerling stellte vor, worauf sich die Theaterbegeisterten freuen können.

Emmerling verantwortet erst seit Kurzem bei der Stadt die Bereiche Volkshochschule und Kultur. Für das gleiche Budget wie in den Jahren zuvor habe sie mehr Vorführungen buchen können, teilte sie den Mitgliedern des Ausschusses mit. Grund dafür sei, dass manche Agenturen mehrfach nach Nördlingen kämen, zudem wurden das Landestheater Schwaben und die Württembergische Landesbühne angefragt, beide bieten vergleichsweise günstige Produktionen an. Oberbürgermeister David Wittner lobte die Auswahl der Stück, er sprach von einem "tollen Programm". Im Gegensatz zu anderen Städten in der gleichen Größenordnung gebe es in Nördlingen nach Corona auch keinen Einbruch bei den Theaterbesuchen.

Die Lieder der Comedian Harmonists gibt es in Nördlingen zu hören

Die Konzertdirektion Schutte spielt am 9. Oktober 2024 "Berlin Comedian Harmonists" in Nördlingen. Ende der 90er Jahre gab es einen erfolgreichen Film über das A-Capella-Ensemble, an den ist das Musiktheater angelehnt. Am 30. Oktober 2024 können die Gäste im Klösterle "Zwei Männer ganz nackt" von Sébastien Thiéry sehen. Emmerling sagt, darin gehe es um zwei Männer, die eines Morgens nackt in einem Bett nebeneinander aufwachen - und sich auch die Frage stellen, was da wohl in den vergangenen Stunden geschehen ist.

"Stille Nacht" lautete der Titel einer Aufführung am 4. Dezember 2024. Das Musiktheater zeichnet die Geschichte der Entstehung des Weihnachtsliedes nach. Das Besondere wird an diesem Tag das Ensemble sein, denn Nördlinger Chöre unterstützen die Profis: "Das wird eine große Produktion", sagt Emmerling. Ein Klassiker ist "Die Verwandlung" von Franz Kafka, am 29. Januar 2025 in Nördlingen zu sehen. Die Hauptrolle spielt Thomas Loibl, viele Fernsehzuschauer werden ihn wiedererkennen - unter anderem aus der Serie Charité im Ersten. "Er erweckt die Geschichte wirklich zum Leben", sagt Emmerling, sie schwärmt von der Inszenierung des Klassikers.

Thomas Loibl (links) kommt nach Nördlingen und spielt die Hauptrolle in Kafkas "Die Verwandlung". Foto: ZDF / Michael Marhoffer

Die "Hexenjagd" von Arthur Miller, wird am 22. Februar 2025 in Nördlingen gezeigt. Konkret gehe es um die Frage, was die Hexenjagden unserer Zeit seien, erklärt Emmerling: "Wer ist heute der Sündenbock?". Vielen Rieserinnen und Riesern bekannt sein dürfte "Die letzte Sau" - der Film wurde vom Rieser Aron Lehmann gedreht. Eine Adaption für die Bühne spielt das Landestheater Schwaben am 13. März 2025. Die Württembergische Landesbühne präsentiert am 2. April 2025 "Keiner hat gesagt, dass Du ausziehen sollst" von Erfolgsautor Nick Hornby. Darin ist ein Paar zu sehen, dass sich vor seiner Paar-Therapie im Pub trifft - und auch streitet. Die Theaterwerkstatt Augsburg hat zwei Stücke für Schulen im Angebot: "Farm der Tiere" oder "Ein ganz gewöhnlicher Jude".

Die Karten für die Theateraufführungen kosten zwischen 16 und 32 Euro und variieren je nach Platz und Stück. Das Abonnement kostet im ersten Rang 150, im zweiten 140, im dritten 130 Euro. Für Schüler, Studenten, Inhaber der Ehrenamtskarte, Menschen mit Behinderung sowie deren Begleitpersonen gibt es Ermäßigungen. Beim Kleinkunstprogramm geht es bei zwölf Euro los und endet bei 30 Euro, die Ermäßigungen gibt es auch hier.

"Herrn Stumpfes Zieh & Zupf-Kapelle" kommt nach Nördlingen

Im März 2025 wird das Landestheater Schwaben mit dem Stück "Reichsbürger" in die Schranne kommen, im Stadtsaal spielt die Konzertdirektion Schutte am 23. April 2025 "Valentin & Karlstadt". Fans von Karl Valentin kommen dabei ganz sicher auf ihre Kosten. Der Karneval der Tiere am 7. Mai 2025 ist ein Konzert, Rufus Beck - bekannt als Sprecher der Harry-Potter-Hörbücher - wird die Geschichte dazu lesen. "Herrn Stumpfes Zieh & Zupf-Kapelle" kommt auf ihrer Abschiedstournee auch in Nördlingen vorbei, genauer gesagt am 30. November 2024 in den Stadtsaal. Die Stadtjazzerey spielt im Januar 2025 in der Schranne, Los Bressackos und Okomod werden im Juni 2025 Rieser Sound in den Ochsenzwinger bringen.