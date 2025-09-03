Tourenbericht des DAV

Kürzlich starteten zwölf Mitglieder der DAV-Sektion Nördlingen unter Leitung von Karlheinz Schabert auf den Meraner Höhenweg. Geplant waren sechs Tagesetappen mit insgesamt rund 100 Kilometern und 5.000 Höhenmetern. Die Texelbahn brachte die Gruppe zum Giggelberg, wo die erste Etappe mit herrlichen Ausblicken ins Etschtal begann. Am späten Nachmittag erreichten die Wanderer den Untervernatschhof zur ersten Übernachtung. Tags darauf führte der abwechslungsreiche Weg durchs Pfossental bis zum traditionsreichen Eishof. Am dritten Tag stiegen die Teilnehmer zur Stettiner Hütte auf und genossen die Aussicht auf die umliegenden Gipfel. Einige wagten sogar ein Bad im eiskalten Bergsee, bevor die Lazinser Alm mit Tanz und Musik für Stimmung sorgte. In Pfelders bot das Panoramahotel nach einfachen Hütten erstmals Sauna und Whirlpool als willkommenen Luxus. Am vierten Tag ging es talauswärts, ehe sich die Gruppe auf Christlhof und Valtelehof aufteilte. Dort halfen die Wanderer bei der Heuernte und bekamen einen eindrucksvollen Einblick ins Bergleben. Die Königsetappe am fünften Tag führte über 24 Kilometer und 1.300 Höhenmeter nach Hochmuth. Am letzten Tag wartete nochmals ein kräftiger Anstieg, ehe am Nachmittag die Giggelbergbahn erreicht wurde. Damit schloss sich der Kreis nach einer sportlich fordernden, aber eindrucksvollen Woche. Unvergessen bleiben großartige Landschaften, herzliche Begegnungen und besondere Momente in der Gemeinschaft.

