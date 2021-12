Tourist-Info in Nördlingen öffnet nach Umbau

Die Tourist-Info in Nördlingen wurde saniert und strahlt nun hell. Heimische Firmen waren am Umbau beteiligt.

Für eine Stadt wie Nördlingen, in die in normalen Zeiten jedes Jahr viele Gäste und Besucher aus dem In- und Ausland kommen, ist eine optisch ansprechende Tourist-Information eine wichtiges Aushängeschild und gleichzeitig eine Visitenkarte. Weil die bisherigen Räume des Verkehrsamts im Leihhaus diesem Anspruch nicht mehr voll umfänglich entsprachen, hat der Stadtrat Mittel für eine „Aufhübschung“ der Räume bereitgestellt.

Die Planungen dafür haben über ein Jahr gedauert. In den zurückliegenden Monaten wurden ausschließlich von heimischen Firmen die Arbeiten für die Neugestaltung ausgeführt.

Am Donnerstag übergab Oberbürgermeister David Wittner im Rahmen einer kleinen Feier mit Stadträtinnen und Stadträten sowie den Mitarbeitenden des Verkehrsamts die neuen Räume offiziell wieder ihrer Bestimmung.

Tourist-Info: Decken und Böden ausgetauscht

Tourismusleiter Daniel Wizinger sagte, im Grunde genommen sei am Aufbau nichts verändert worden. Neuer zentraler Anlaufpunkt werde der Counter mit dem modernisierten Nördlingen-Logo sein, der jetzt zwei Bereiche enthalte, an dem die Besucher und Besucherinnen bedient und beraten werden könnten. Ganz neu ist daneben ein barrierefreier Counter, der es den Mitarbeitern der Tourist-Info ermögliche, mit Rollstuhlfahrern und Rollstuhlfahrerinnen auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ausgetauscht wurden ebenfalls der in die Jahre gekommene Filzboden sowie die Decke, an der jetzt moderne Lichtleisten angebracht sind, die für eine helle Atmosphäre sorgen. Im Zuge des Umbaus entstanden auch eine Teeküche und ein Besprechungsraum.

OB Wittner, selbst zehn Jahre Verantwortlicher für den Fremdenverkehr, nannte die neue Tourist-Information „sehr ansprechend“. Er dankte den am Umbau beteiligten Firmen und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinter dem Counter, die eigene Gestaltungsideen für den Umbau eingebracht hätten.