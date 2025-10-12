Tradition trifft Zeitgeist: Schuhhaus Stark feiert 75-jähriges Jubiläum

Ein besonderes Jubiläum feierte am 1. Oktober das Schuhhaus Stark in Nördlingen. Auf den Tag genau am 1. Oktober 1950 also seit 75 Jahren ist das traditionsreiche Fachgeschäft in Familienhand und fester Bestandteil der Nördlinger Innenstadt und ein geschätzter Anlaufpunkt für qualitäts- und modebewusste Schuhliebhaber. Zum Jubiläum überreichte die Industrie- und Handelskammer Schwaben (IHK) dem Familienunternehmen eine Ehrenurkunde zum 75-jährigen Bestehen. IHK-Vertreterin Matthias Hausmann würdigte das langjährige Engagement, die regionale Verbundenheit und das unternehmerische Durchhaltevermögen des Betriebs: „Das Schuhhaus Stark steht nicht nur für hochwertige Produkte und kompetente Beratung, sondern auch für gelebte Kundennähe und Beständigkeit im Wandel der Zeit. Solche Unternehmen sind das Rückgrat unserer regionalen Wirtschaft.“ so Matthias Stark Gegründet wurde das Schuhhaus im Jahr 1950 von Ernst Stark. Was einst als kleines Ladengeschäft begann, entwickelte sich über die Jahrzehnte zu einer festen Größe im Nördlinger Einzelhandel. Heute wird das Geschäft in dritter Generation von Marko und Nicole Stark geführt, die den Familienbetrieb mit viel Herzblut und einem Gespür für aktuelle Trends in die Zukunft lenkt. „Unsere Philosophie war und ist es, unseren Kundinnen und Kunden nicht nur Schuhe zu verkaufen, sondern ihnen ein gutes Gefühl mit auf den Weg zu geben“, betont Marko Stark. „Wir sind stolz, dieses Jubiläum feiern zu dürfen.“ Das Schuhhaus Stark ist damit nicht nur ein Paradebeispiel für nachhaltiges Wirtschaften im Mittelstand, sondern auch ein Stück gelebte Nördlinger Stadtgeschichte.

