Transporterfahrer ohne Dokumentation in Nördlingen erwischt

Die Polizei kontrolliert in Nördlingen den Fahrer eines Transporters. Dabei stellen die Beamten fest, dass er seine Fahrten nicht dokumentiert.

Ein 41-jähriger Fahrer eines Transporters ist am Donnerstag in Nördlingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Wie die Polizei berichtet, stellten die Beamten gegen 7 Uhr fest, dass der Mann keinerlei Dokumentationen bezüglich seiner Fahrten geführt hatte, wozu er jedoch nach dem Fahrpersonalgesetz verpflichtet ist. Bei der Kontrolle händigte der Mann den Beamten lediglich unausgefüllte Schaublätter aus.

Da der Fahrer keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen konnte, wurde wegen des Verkehrsverstoßes eine Sicherheitsleistung in Höhe eines dreistelligen Betrags erhoben. Im Anschluss der Kontrolle musste der Mann im Beisein der Beamten ein neues ausgefülltes Schaublatt anlegen. Erst dann durfte er die Fahrt fortsetzen. (AZ)

