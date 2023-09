Treppenhaus in Nördlingen mit pinker Farbe bemalt

Ein Mehrfamilienhaus in Nördlingen wird mit Farbe beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise möglicher Zeugen.

Zwei Wände eines Treppenhauses sind nach Angaben der Polizei am Sonntag, 10. September, zwischen 21.30 Uhr und 23.25 Uhr mit pinker Farbe beschmiert worden. Es handle sich um ein Mehrfamilienhaus in der Stollberger Straße, der Schaden beträgt rund 500 Euro. Hinweise an die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560. (AZ)