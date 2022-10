Nördlingen

12:05 Uhr

Trostreiches Mozart-Requiem in der Georgskirche

Am Schluss stimmte Udo Knauer mit dem Chor der Kantorei und dem Bachchor Oettingen den Kanon "Dona nobis pacem" an, als Friedenswunsch für die bedrohliche Gegenwart.

Plus Udo Knauer führt mit der Nördlinger Kantorei in der St. Georgskirche wieder erfolgreich ein Oratorium auf. Warum das Mozart-Requiem das Publikum begeistert.

Von Ernst Mayer Artikel anhören Shape

Die Georgskirche Nördlingen hat nach zweijähriger pandemiebedingter Kunstpause wieder ein trostreiches Konzert der Kantorei erlebt. Das "Adagio for Strings" von Samuel Barber ist die perfekte Beschreibung für Zeiten, die von Krieg, Krankheit und Hunger geprägt sind, um Trost zu finden. Es bietet Momente der Stille für diejenigen, die im Alter oder von Unfällen getroffen wurden. Darum ist es kein Wunder, wenn dieses ursprüngliche Streichquartett Barbers Kompositionen überlagert und in zahllosen Filmen und Musikstücken motivisch auftaucht. In Worten nahm Dekan Gerhard Wolfermann Bezug auf den Ukraine-Krieg und die Hoffnung auf Frieden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .