Trotz Hausverbot im Supermarkt: 16-Jährige wird zweimal angezeigt

Die Jugendliche darf einen Nördlinger Supermarkt eigentlich nicht mehr betreten. Sie tut es dennoch und wird sogar mit Diebesgut erwischt.

Einer Angestellten eines Verbrauchermarktes in der Maria-Penn-Straße ist am Mittwochabend eine 16-Jährige aufgefallen, die ein Hausverbot für das Geschäft hatte. Nachdem die Jugendliche an der Kasse Waren bezahlte, wurde sie vom Geschäftsführer angesprochen.

Der stellte laut Polizeibericht fest, dass die 16-Jährige gar nicht alles bezahlt hatte - sondern Lebensmittel im Wert von rund 13 Euro geklaut hatte. Die Polizei nahm nicht nur eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, sondern auch eine Anzeige wegen Diebstahl auf. (AZ)