Trotz Krise bescheinigt die Agentur für Arbeit für das Ries einen stabilen Arbeitsmarkt

Doch weil die Jobcenter seit Juni für die Betreuung ukrainischer Geflüchteter zuständig sind, steigt die Arbeitslosigkeit im Ries im Vergleich zum Vorjahr um 20,9 Prozent.

Die Arbeitslosigkeit ist im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen im Oktober gesunken. Derzeit sind 688 Menschen ohne Arbeit gemeldet, 53 weniger als vor einem Monat und 119 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote beträgt 2,2 Prozent. Im September lag sie bei 2,3 Prozent und vor einem Jahr betrug sie 1,8 Prozent. Das geht aus dem aktuellen Arbeitsmarkt-Report hervor.

Im September meldeten sich im Ries 234 Personen neu arbeitslos, davon kamen 99 aus einer Erwerbstätigkeit und 45 aus einer Ausbildung oder Weiterbildungsmaßnahme. 287 beendeten ihre Arbeitslosigkeit.

Agenturbezirk Donauwörth weist bundesweit niedrigste Arbeitslosenquote auf

Richard Paul, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Donauwörth, weist in der aktuellen Entwicklung darauf hin: „Trotz anhaltender Krisensituation mit explodierenden Energiekosten, Verunsicherung wegen der Versorgungssicherheit, Preissteigerungen, Material- und Rohstoffmangel und Lieferengpässen, die sowohl Betriebe als auch Bürger und Bürgerinnen belasten, hält sich der Arbeitsmarkt äußerst stabil. Wir freuen uns, dass wir im gesamten Agenturbezirk Donauwörth mit zwei Prozent bundesweit die niedrigste Arbeitslosenquote haben!"

Allerdings stieg die Arbeitslosigkeit im Ries im Vorjahresvergleich um insgesamt 119 Menschen bzw. 20,9 Prozent. Ursache für diesen Anstieg sind die ukrainischen Geflüchteten, für deren Betreuung seit 1. Juni die Jobcenter zuständig sind. Während bei der Arbeitsagentur im Vorjahresvergleich ein Rückgang von 28 bzw. 9,8 Prozent zu verzeichnen ist, wuchs beim Jobcenter die Zahl der Arbeitslosen um 147 bzw. 51,9 Prozent an. Klammert man den Personenkreis der geflüchteten Ukrainer und Ukrainerinnen (265 im gesamten Landkreis Donau-Ries) aus, zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit beinahe so niedrig ausfallen würde wie im Vergleichsmonat Oktober 2021.

Woche der Menschen mit Behinderungen ab dem 28. November

Derzeit sind 66 schwerbehinderte Menschen im Geschäftsstellenbezirk Nördlingen arbeitslos gemeldet. Behinderte Menschen haben es deutlich schwerer, einen passenden Arbeitsplatz zu finden, als Personen ohne Handicap, so eine Mitteilung. Um auf diese Problematik aufmerksam zu machen, beteiligen sich die Arbeitsagenturen an der bundesweiten Aktionswoche für Menschen mit Behinderung. Diese steht in diesem Jahr unter dem Motto „Vorurteile behindern – Behinderungen nicht!“ Ziel der Aktionswoche ist es, das Augenmerk auf die Stärken und Potenziale von arbeitssuchenden Menschen mit Behinderungen zu lenken und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie behinderungsbedingte Leistungsminderungen kompensiert werden können.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften, ist weiterhin hoch. Allerdings wurden im Verlauf des Jahres (von Januar bis Oktober 2022) rund 170 Stellen weniger gemeldet als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Top-Bereiche für die Fachkräfte gesucht werden, sind Verkauf, Berufskraftfahrer, Bürokräfte, Lager, Sanitärtechnik, Metallbearbeitung, Reinigung, Maschinen- und Anlagenführerinnen.