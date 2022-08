Nördlingen

06:15 Uhr

Trotz Schulden und Pfändungsbeschlüssen einen BMW gekauft – Rieser angeklagt

Wegen Betrugs musste sich ein 36-Jähriger am Dienstag vor dem Nördlinger Amtsgericht verantworten.

Plus Ein Rieser kauft einen gebrauchten BMW, obwohl drei Pfändungsbeschlüsse gegen ihn vorliegen. Vor Gericht spielen auch seine Vorstrafen eine Rolle.

Von Matthias Link

Vor dem Amtsgericht in Nördlingen ist am Dienstag der Fall eines 36-jährigen Mannes aus der Gegend um Wemding verhandelt worden, der bei einem Autohändler in Oettingen einen gebrauchten BMW im Wert von 2600 Euro gekauft, aber die Raten nicht bezahlt hatte. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten Betrug vor.

