TSV fordert, altes Nördlinger Hallenbad in Turnhalle umzuwandeln

In einem Antrag an die Stadt macht der TSV Nördlingen auf das Turnhallen-Problem aufmerksam und schickt eine Idee hinterher.

Turnhallen sind das A und O für den Breitensport in Nördlingen. Doch es herrscht eine angespannte Situation, was die Hallenbelegung in der Stadt angeht. Darauf macht nun der TSV Nördlingen in einem Antrag an den Stradtrat aufmerksam und liefert auch einen Vorschlag mit, wie das Problem behoben werden könnte. Dass es ein durchaus teurer Vorschlag werden würde, ist den Verantwortlichen durchaus bewusst.

Hintergrund des Antrags ist die jüngste Vorstandssitzung des TSV Nördlingen, wie Vorsitzender Helmut Beyschlag schreibt. Es sei erneut die schwierige Situation in den Sporthallen ein Thema gewesen. "Wir verkennen zwar keinesfalls die große Unterstützung des TSV Nördlingen durch die Stadt und die Verwaltung und bedanken uns hierfür sehr, stellen aber trotzdem fest, dass wir in den Möglichkeiten, noch mehr Breitensport anzubieten, durch begrenzte Hallenkapazitäten stark eingeschränkt sind", heißt es in dem Schreiben. Gerade in den Zeiten zunehmender Zivilisationskrankheiten einerseits und verstärktem Gesundheitsbewusstsein andererseits wäre ein noch breiteres Angebot von gesundheitsförderndem Breitensport mehr als notwendig, gerade für die Jugend. Beyschlag zufolge wären auch Betriebe und staatliche Verwaltungen bereit, finanziell unterstützte Sportangebote zu unterbreiten, scheiterten aber teilweise auch an mangelnden Hallenkapazitäten, insbesondere in den Wintermonaten.

TSV Nördlingen fordert, aus altem Hallenbad Turnhalle zu machen

Wegen der genannten Aspekte regt der TSV Nördlingen an, das alte Hallenbad nach der Fertigstellung des neuen in eine Turnhalle umzuwandeln. Aus dem Antrag geht auch hervor, dass nicht unerhebliche Umbauten erforderlich seien. Gleichzeitig wären Umkleide und Duschgelegenheiten jedoch bereits vorhanden und eine solche Umbaumaßnahme würde die Mehrzweckhalle auch zu einem insgesamt schlüssigen Gesamtkonzept führen. "Wir wissen, dass unser dringender Wunsch noch einige Zeit zurückstehen muss und auch finanzielle Aufwendungen erfordert, bitten jedoch dringend, unser Anliegen frühzeitig in die Finanzplanung der Stadt Nördlingen einzubringen." Der TSV Nördlingen hofft in seinem Antrag auf die Unterstützung des Oberbürgermeisters und des Stadtrates.

Das neue Nördlinger Hallenbad soll nach derzeitigem Stand den Bürgerinnen und Bürgern ab der Saison 2025/2026 zur Verfügung stellen. Beyschlag warf die Idee für die Halle bereits in einer Sitzung des Stadtrats im Oktober 2024 auf. Damals ging es um die Zukunft des Stadtarchivs. Es gab die Überlegung, dass das Archiv ins Hallenbad zieht. Allerdings war noch nicht klar, ob das überhaupt umsetzbar ist. Beyschlag meinte daraufhin, das Bewegungsräume dort besser aufgehoben wären.

