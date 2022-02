Nördlingen

17:15 Uhr

TSV Nördlingen gewinnt im Test gegen Aufkirchen

Plus Die Rieser gewinnen mit 3:1 gegen die Oberfranken. Alerheim holt einen Kantersieg gegen Bissingen, Möttingen siegt gegen Ederheim: Testspiele in der Übersicht.

Von Klaus Jais

Fußball-Bezirksligist TSV Nördlingen behielt gegen den mittelfränkischen Bezirksligisten SC Aufkirchen mit 3:1 die Oberhand. In der Schlussminute der ersten Halbzeit brachte Andreas Kaiser die Gastgeber per Strafstoß in Führung. Max Knöpfle (69.) und Mario Taglieber (77.) erhöhten auf 3:0. In der 88. Minute gelang dem ehemaligen Juniorenspieler des TSV, Jonas Buckley, durch einen Elfmeter das Gästetor. TSV-Trainer Andreas Schröter wechselte Sascha Hof (46.), Marc Hertlein (63.) sowie Simon Gruber und Alexander Schröter (beide 81.) ein.

