TSV Nördlingen unterliegt im Derby mit 2:3 gegen Gundelfingen

Für den TSV Nördlingen stand am Mittwochabend das erste Heimspiel der neuen Saison gegen den FC Gundelfingen an. Nach 95 Minuten unterlagen die Nördlinger ihren Gästen mit 2:3 Toren. Für Gundelfingen trafen Janik Noller, David Anzenhofer und Edwin Tarakan. Den ersten Treffer des Spiels machte Alexander Schröter für Nördlingen, den letzten Jens Schüler in der 93. Minute. Rund 560 Zuschauer verfolgten die Partie der Bayernliga Süd im Rieser Sportpark bei wechselhaftem Wetter. Ein ausführlicher Bericht folgt. (AZ)