Türkische Spezialitäten im Rathaus: Erlöse gehen an Erdbebenopfer in der Türkei

Im Rathausgewölbe in Nördlingen gibt es am Samstag ab 10 Uhr türkische Spezialitäten. Alle Einnahmen werden den Erdbebenopfern gespendet.

Erst vor wenigen Tagen hat es wieder ein starkes Nachbeben in der Region um die türkische Stadt Hatay gegeben. Häuser, die bis dahin noch weniger beschädigt waren, wurden zerstört. Das Leid vieler Menschen dort wird immer größer. Dazu gehören auch Angehörige der Familien Sahin und Yagmur aus Nördlingen. Um den Betroffenen weiterhin zu helfen, veranstalten die Familien am kommenden Samstag ab 10 Uhr im Rathausgewölbe eine große Spendenaktion. Sie verkaufen türkische Spezialitäten, alle Einnahmen werden zu 100 Prozent an die Erdbebenopfer gespendet.

Türkische Spezialitäten werden in Nördlingen verkauft

Die Stadt Nördlingen stellt für die Spendenaktion das Rathausgewölbe zur Verfügung. Die Familien backen verschiedene Kuchen-Klassiker wie Käsekuchen, aber auch süße, türkische Spezialitäten wie Baklava. Wem es an diesem Tag eher nach deftigen Speisen (oder beidem) ist, der wird ebenfalls fündig. Zubereitet wird auch türkische Pizza (Lahmacun) und mit Spinat und Kartoffel gefüllte Teigtaschen (Gözleme). Zudem gibt es Kaffee und türkischen Tee zum Trinken.

"Wir wollen mehr Menschen erreichen", sagt eine der Initiatorinnen, Emel Sahin. Deshalb würde die Aktion im Rathaus stattfinden. Noch dazu kämen am Marktsamstag viele Menschen in die Nördlinger Innenstadt. Oberbürgermeister David Wittner unterstützt die Aktion für die Familien und deren Bekannte in den zerstörten Gebieten. "Viele wollen etwas tun, aber wissen nicht wie", meint der OB. Durch diese Verkaufsaktion jedoch könne man einen Beitrag leisten.

Die Familien Yagmur und Sahin veranstalten im Rathausgewölbe in Nördlingen eine Spendenaktion. Das Bild zeigt (von links) OB David Wittner, Meral Yagmur, Emel und Ahmet Sahin. Foto: Verena Mörzl

Ahmet Sahin schildert, was in den Erdbebengebieten mit dem Geld gemacht wird: So seien zwar Restaurants zerstört worden, aber nicht das gesamte Inventar. Familien kochen für andere, die obdachlos geworden sind. Doch dafür werden viele Lebensmittel benötigt. In den großen Töpfen könne zudem Tee zubereitet werden. Derzeit sei es in der Region um Hatay kälter als in Nördlingen.

Fast 50.000 Tote nach Erdbeben in Syrien und in der Türkei

Nicht nur in der Türkei, vor allem in Syrien gibt es große Probleme, die Opfer zu erreichen. Das Deutsche Rote Kreuz macht auf logistische Probleme bei der Hilfe in den Erdbebengebieten in der Türkei und in Syrien aufmerksam. Begonnen hatte die Serie an Erdbeben am 6. Februar, als zwei Beben der Stärke 7,7 und wenig später der Stärke 7,6 die Südosttürkei und den Norden Syriens erschütterten. Darauf folgten nach türkischen Angaben mehr als 7000 Nachbeben. Mehr als 48.000 Menschen sind in den beiden Ländern bislang als Tote offiziell bestätigt worden. (mit dpa)

