Turm oder nicht Turm? Die Wallfahrtskirche in Flochberg

Plus 99 Türme sind vom Daniel aus zu sehen, auch der Turm der Wallfahrtskirche Flochberg. Dass dieser überhaupt gebaut wird, ist einem Privatmann zu verdanken.

Bereits im Jahr 1613 wurde auf dem sogenannten Roggenacker in Flochberg eine Kapelle errichtet, zurückgeführt auf eine wundersame Erscheinung Mariens und die damit in Zusammenhang stehende Heilung eines schwer erkrankten zehnjährigen Jungen. Schnell wurde ein viel besuchter Wallfahrtsort daraus, weshalb man sich 1741 entschloss, über der kleinen Kapelle eine größere Kirche zu bauen.

Fünf Jahre später, so berichtet es Kirchenführer Gerhard Schmid, war die neue Wallfahrtskirche „Unserer lieben Frau vom Roggenacker“ gebaut und die bis zur Fertigstellung weiter genutzte „alte“ Kapelle abgerissen. Was fehlte, war ein dazugehöriger Turm, der ursprünglich rechts der Kirche gebaut werden sollte. Grund: die Kosten.