TV-Literaturkritiker Denis Scheck: Vom Playboy zum "Kulinarischen Kompass"

Beim Salongespräch in Meyers Keller verrät Denis Scheck unter anderem, wie viel Honorar ihm der Playboy einst zahlte und wo er die vielen Bücher liest.

Denis Scheck ist einer der bedeutendsten Literaturkritiker Deutschlands, "Druckfrisch" ist der Name seiner Sendung im Ersten. Dass es überhaupt gelungen ist, ihn nach Nördlingen zu locken, ist ein Verdienst von Peter Urban. Der wiederum führte ein einfühlsames Salongespräch mit Scheck im Restaurant Meyers Keller.

Wie er denn überhaupt zur Literatur gekommen sei, war die erste Frage. Scheck kam in Stuttgart auf die Welt, als er acht Jahre alt war, bauten die Eltern ein Haus, auf einem "matschigen Bräschtlingsacker" (Erdbeeracker) weiter draußen. Und so begann er zu lesen: Donald Duck, mit Dagobert als Favoriten, Tim und Struppi. Mit dreizehn Jahren gründete er eine Literaturzeitschrift und betätigte sich als Literaturagent. So war es ihm gelungen, eine Story eines amerikanischen Journalisten an den Playboy zu verkaufen. Dass ihm der Playboy sagenhafte 2000 Mark für die Übersetzung anbot, war wohl der eigentliche Beginn der Karriere von Denis Scheck.

Den "Champagner-Preis für Lebensfreude" bekommen

Mutig ging er zu einem Übersetzer-Stammtisch nach Stuttgart, wo nicht wenig über den Knaben geschmunzelt wurde. Schließlich habe man ihn aber als eine Art Maskottchen adoptiert, erinnert sich der TV-Moderator. Als er später dann begann, Porträts über Autoren für Zeitschriften zu erstellen, war der Weg zum Journalismus geebnet. Das Wort "Fernsehstar" wolle er so nicht gelten lassen, sagte Scheck, ein kleiner Ruhm sei aber schon da, der ihm immerhin den "Champagner-Preis für Lebensfreude" einbrachte.

Das "perfekte" Buch? Es sorge mit "sanften Ohrfeigen" dafür, in eine Richtung zu gehen, in die man ohne dieses Buch nie gegangen wäre. Ein "gutes" Buch? Dafür gebe es keine Kategorien, durch Werke von Kafka und Samuel Beckett habe sich seine Weltanschauung nachhaltig verändert. Nach der Art und Weise seines Lesens befragt, antwortet Scheck: Vor dem Einschlafen im Bett und in der Badewanne lese er nichts "Berufliches". Dafür habe er seinen Schreibtisch und auch einen Lesesessel; und da lese und arbeite er in korrekter Kleidung. Scheck las aus seinem zuletzt erschienenen Buch, dem "Kulinarischen Kompass", ein Kapitel, das seinen Weg zu weniger Fleisch und mehr Gemüse beschreibt.

Denis Scheck' Lieblingsschriftsteller wechseln täglich

Zum Abschluss ging es zwischen dem Literaturkritiker und Urban nochmals rasch hin und her. Krimis? Lese er kaum, aber Dorothy Sayers und Agatha Christie schätze er sehr. Lieblingsschriftsteller? Wechseln täglich, Shakespeare, Arno Schmidt, Carl Barks. Besonders habe ihn gefreut, dass er in zwei Donald-Duck-Geschichten namentlich erwähnt wurde. Und die schwäbischen Autoren? Hölderlin – in jedem Fall, Walser – ja, Hesse – eher nein, da ziehe er das Helle der Aufklärung der esoterischen Dunkelheit vor. Mit einem luftigen Topfensoufflé fand der Abend ein würdiges Ende.

