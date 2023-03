"Tyll" in Nördlingen ist ein wilder Ritt durch die Geschichte

Plus Das Schauspiel "Tyll" nach dem Erfolgsroman von Daniel Kehlmann bringt die Schrecken des 30-Jährigen Krieges auf die Bühne in Nördlingen. Einige Besucher gehen zur Pause.

Als "Wunderbuch" hat der Literaturkritiker Denis Scheck Daniel Kehlmanns Roman "Tyll" nach seinem Erscheinen vor gut fünf Jahren geadelt. Eine Bühnenadaption des Bestsellers war nun im Nördlinger Stadtsaal Klösterle zu sehen, die den rund 250 Besuchern vom Hannoverschen Tournee-Theater Thespiskarren präsentiert wurde.

Im Mittelpunkt des Stücks steht dabei die Figur des Tyll, der an die historische Figur des Till Eulenspiegel allerdings nur angelehnt ist. Denn dieser Gaukler, Narr und Provokateur wird vom Autor aus dem historisch belegten 14. Jahrhundert in die Zeit des 30-Jährigen Krieges (1618 bis 1648) versetzt, dessen Verlauf und seine desaströsen Folgen in verschiedenen Spielszenen dargestellt werden. Dabei begegnet Tyll als junger Mann (Rune Jürgensen) und später als Erwachsener (Erik Schäffler) den unterschiedlichsten Zeitgenossen, die diesen Glaubenskrieg prägen oder unter ihm leiden.

"Tyll" in Nördlingen: Vater wird als Hexer hingerichtet

So tritt der Titelheld zu Kriegsbeginn als Sohn des Müllers Claus Uhlenspiegel (Frank Jordan) und dessen Frau (Mignon Remé) auf. In einer Zeit, die von Glauben und Aberglauben geprägt ist, muss er miterleben, wie sein zu philosophischen Gedanken neigender Vater ("Wann ist ein Haufen kein Haufen mehr?“) in die Fänge der "Heilsgerichtsbarkeit“ gerät. Schon der Besitz eines lateinischen Buches reicht dabei aus, um unter Folter zu einem Geständnis gezwungen und als Hexer hingerichtet zu werden.

In der Hoffnung auf ein besseres Leben flieht Tyll zusammen mit der Bäckerstochter Nele (Ines Nieri) in Richtung England. Auf seiner Reise schließt sich das Paar erst einem Bänkelsänger (Axel Pätz) und dann dem Gaukler Pirmin (Oliver Hermann) an, trifft jedoch überall nur auf Gewalt, Not und Elend. Die Begegnungen mit dem "Winterkönig“ Friedrich V. (Maximilian von Mühlen), dem Schwedenkönig Gustav Adolf und der Exilkönigin Elisabeth Stuart werfen dabei Schlaglichter auf eine unwirtliche und grausame Zeit, in der die Mächtigen ihre Ränkespiele auf dem Rücken des darbenden Volkes austragen.

"Tyll" kombiniert düsteren Stoff mit witzigen Dialogen

Wie im Buch wird der insgesamt düstere Stoff mit humoristischen Elementen und Metaphern sowie witzigen Dialogen und Sprüchen ("Ohne Hofnarr ist ein Hof kein Hof“) angereichert. So wird etwa König Friedrich als Marionette dargestellt, die er selbst in der Hand hält, während Elisabeth unter ihrem aufgeplusterten Reifrock nur ein karges Holzgerüst zu bieten hat. Symbolisch für die Zeit steht wohl der stets scheiternde Tanz auf dem Seil, während ein Esel sinnbildlich eine tragende Rolle spielt.

Optisch und akustisch ist die Aufführung ein buntes Spektakel, für dessen Produktion vom Hamburger Ernst Deutsch-Theater viel Aufwand betrieben wurde. Dies beginnt beim abwechslungsreichen Bühnenbild (Timo von Kriegstein) mit eingespielten Videos (Manuel Schulte) sowie den unterlegten Sounds (Markus Voigt) und endet bei den opulenten und farbenfrohen Kostümen, Puppen und Masken (Sylvia Wanke). Von den ausdrucksstark agierenden acht Schauspielern fordert das Stück enorm viel ab, zumal manche in bis zu sieben Rollen auftreten.

„Tyll“ ist ein wilder Parforceritt durch die Geschichte, mit dem Regisseur Erik Schäffler die Schrecken des 30-Jährigen Krieges für die Theaterbühne in Szene gesetzt hat. Von der Wahl eines protestantischen Königs über den kriegsauslösenden Prager Fenstersturz bis hin zum Westfälischen Frieden wird der historische Bogen gespannt. Allerdings leitet kein chronologischer Zeitablauf einen Handlungsstrang. Vielmehr wechseln Zeiten und Schauplätze scheinbar beliebig, wobei bewusst Brüche in der Logik in Kauf genommen werden. Dies erfordert vom Zuschauer einiges an geschichtlichem Vorwissen und Konzentration, um die Vielzahl der Mosaiksteinchen zu einem stimmigen Gesamtbild zusammenzufügen. Was nicht bei allen Besuchern gut ankam, einige verließen bereits zur Pause den Saal. Diejenigen, die geblieben waren, spendeten einem leidenschaftlich aufspielenden Ensemble am Ende reichlich Beifall.