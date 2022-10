Über den Tisch gezogen: Polizei warnt vor unseriösen "Handwerkern"

Plus Vor der Tür von Martin Dalek steht ein junger Mann, der seine Dienste als Handwerker anbietet. Doch dem Kleinerdlinger kommt die Sache seltsam vor – zu Recht.

Wer einen Handwerker braucht, freut sich meist, wenn der Schreiner, Heizungsbauer oder Dachdecker zeitnah vor der eigenen Haustür steht und das Problem schnell beseitigt. Ganz anders dagegen erging es Martin Dalek aus Kleinerdlingen. Denn vor dessen Tür stand unangemeldet ein Handwerker – und der wollte auch nicht wieder gehen.