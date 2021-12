Nördlingen

06:30 Uhr

Über goldene Käfige und komische Vögel: Michaela May tritt im Klösterle auf

Plus Schauspielerin Michaela May ist in Nördlingen in einer Komödie zu sehen. Darin wartet ein Ehepaar auf seine Freunde - und gerät in eine schwierige Diskussion.

Von Peter Urban

Einmal mehr hat die Komödie im Bayerischen Hof eine herausragende Produktion auf die Bühne gestellt - und einmal mehr waren mit Michaela May und Krystian Martinek zwei herausragende Akteure im Nördlinger Klösterle zu sehen. "Dieses Stück ist keine Schenkelklopfer-Komödie, wie man sie oft im Boulevardtheater zu sehen bekommt", sagte May bei einem kurzen Gespräch mit unserer Redaktion im Vorfeld. "Es ist eine klug erzählte Geschichte, die zwar komisch daherkommt und manche Lacher im Publikum auslöst, aber im Grunde doch sehr traurig ist."

