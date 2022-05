Nördlingen

12:30 Uhr

Über Zeit und Raum: Wenn ein Leben nur ein Wimpernschlag ist

Plus In einer Sonderausstellung in Nördlingen nach einer Idee von Prof. Dr. Stefan Hölzl werden die Besucher in Zeit und Raum eingeführt. Dabei wird mancher demütig.

Von Friedrich Wörlen

"Alle Zeit der Welt – vom Urknall zur Uhrzeit" war der Titel der Sonderführung, die Prof. Dr. Stefan Hölzl vom Rieskrater-Museum im Rahmen der Rieser Kulturtage einer kleinen, aber alle Generationen umfassenden Besuchergruppe gab. Das Museum ist mit vier weiteren Museen eingebunden in das "Naturkundenetz Bayern". Die Sonderausstellung ist ein Gemeinschaftsprojekt dieses Netzes; ihr Thema beruht auf einer Idee von Prof. Dr. Hölzl. Die Ausstellung berührt eine Vielzahl von natur- und geisteswissenschaftlichen Themen. Passend dazu begrüßte neben dem Naturwissenschaftler Hölzl auch ein Theologe die Besucherinnen und Besucher: Pfarrer Heinrich Imrich, stellvertretender Vorsitzender des Vereins Rieser Kulturtage.

