Nördlingen

18:30 Uhr

Überwältigender Applaus nach dem Abschlusskonzert der Knabenkapelle

Plus Die Knabenkapelle spielt in der Hermann-Keßler-Halle noch einmal groß auf: Es geht sowohl durch bekannte Stücke der Filmmusik, aber auch einige Märsche.

Von beiden Seiten der Hermann-Keßler-Halle dringen markante Geräusche in das erwartungsvolle Publikum, beiden voran ein Tambourmajor mit taktbestimmendem Tambourstab. Er gibt den Trommlern jeweils den Takt vor. Auf den Befehl „Im Gleichschritt, Marsch!“ setzen sich beide Marschgruppen in Zweierreihen in Bewegung. Ihre schmucken Uniformen verzücken die Zuschauer. Heute sagt man: „Die sind aber süß!“ Ihre Uniformen in Beige und rot-weiß gestreiften Ärmeln sind eine Augenweide. In der Mitte vor dem Konzertpodium treffen sie aufeinander und beenden ihre sieben Feldschritte. Nach ein paar Vorführungen einfacher Trommeltechniken und der Begrüßungsrede des Oberbürgermeisters David Wittner ziehen sie sich wieder trommelnd in Marschschritten in ihre Ausgangspositionen zurück.

