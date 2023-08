Nördlingen

12:00 Uhr

Ulrich Lange: "Wenn kein Bus fährt, bringt auch ein 49-Euro-Ticket nichts"

Ulrich Lange sitzt für die Union im Bundestag. Der Nördlinger übt deutliche Kritik an der aktuellen Bundesregierung.

Plus Chaos bei Go Ahead, verkorkste Krankenhausreform, realitätsferne Regierung: Diese Vorwürfe erhebt der CSU-Bundestagsabgeordnete. Sind Menschen auf dem Land die Verlierer?

Herr Lange, der Frust in der Bevölkerung über "die da in Berlin" ist derzeit hoch. Zuletzt kam die AfD bei der Sonntagsfrage auf 20 Prozent und lag damit auf Platz zwei. Warum kann die Alternative für Deutschland von der Antiregierungsstimmung profitieren und nicht die Union?



Ulrich Lange: Man spürt diesen Frust relativ breit, und er kanalisiert sich derzeit leider bei der AfD. Wir merken das auch. Ich denke, der Abstand zu unserer Regierungszeit ist noch zu kurz. Die Menschen sagen: Ihr habt es ja auch nicht besser gemacht. Zunehmend wird den Menschen aber klar, dass die jetzige Ampelregierung keine Lösungen anbietet und die Stimmung der Menschen vernachlässigt, beispielweise bei Bürgergeld und Migration.

Gerade die Menschen auf dem Land können manches, was beschlossen wird, nicht mehr nachvollziehen. Die Welt in Berlin ist doch eine andere als in Maihingen oder Mertingen.



Lange: Die Verunsicherung ist enorm, sie hat ihren Höhepunkt bei der Debatte um das neue Heizungsgesetz erreicht. Auf dem Land heizt man nun einmal mit Holz oder Pellets. Die Menschen fragen mich auch: Wisst ihr nicht mehr, wie wir leben? Ich weiß das, ich habe selber einen Kachelofen. Die Verantwortung für dieses Heizungsgesetz trägt allein die derzeitige Bundesregierung, alle unsere Anträge wurden abgelehnt.

