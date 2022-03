Nördlingen

12:30 Uhr

Umfrage in Nördlingen: Wie reagieren Sie auf die stark steigenden Spritpreise?

Die Preise für Diesel und Super-Benzin sind in dieser Woche auf Rekordniveau gestiegen.

Plus Der Ukraine-Krieg macht sich für Verbraucher im Ries vor allem beim Tanken bemerkbar. Das sagen Menschen in Nördlingen zur aktuellen Situation.

Von Alicia Geiger

Wer kennt es gerade nicht? Man fährt zur Tankstelle, sieht den Preis für Diesel oder Super-Benzin und möchte am liebsten gleich wieder umdrehen. Höher und höher schraubt sich die Preisspirale im Moment. Doch wie gehen die Bürger mit dieser Situation um? Kann und will man sich das noch leisten? Welche Folgen hat das für den Alltag? Wir haben in der Nördlinger Innenstadt nachgefragt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen