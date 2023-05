Umfrage zu den Pfingstferien: Ist Urlaub zu Hause noch im Trend?

In drei Wochen stehen die Pfingstferien vor der Tür. Wir haben in Nördlingen nachgefragt, ob die Pandemie das Urlaubsverhalten nachhaltig verändert hat.

Sommer, Sonne, Sonnenschein. Mit dem langersehnten Frühlingsanfang geht die Urlaubssaison langsam los. Im Vergleich zum vorherigen Jahr, in dem um diese Zeit die Pandemie präsenter war, spielt bei vielen Corona dieses Jahr bei der Urlaubsplanung gar keine Rolle mehr. Wir haben in der Nördlinger Altstadt Passanten gefragt, ob der Trend vom "Urlaub Daheim" weiter bestehen bleibt und wie ihre Urlaubspläne für die nächste Zeit ausschauen.

Lieber wegfahren oder Urlaub Zuhause machen?

Daniela Haß aus Ellwangen Daniela Haß aus Ellwangen Foto: Nicolas Friese

Gemeinsam mit ihrem Sohn im Kinderwagen sitzt Daniela Haß in der Nördlinger Altstadt auf einer Bank in der Sonne. Ihre Stimmung ist gut: "Ich habe gerade einen Klamotteneinkauf für meinen Sohn geschenkt bekommen", erzählt sie. Sie ist für einen Ausflug nach Nördlingen gekommen. "Wir wohnen derzeit noch in Ellwangen, bauen aber gerade ein Haus in Balgheim". Wegen des Hausbaus sei die Urlaubsplanung in letzter Zeit kurz gekommen. "Wir waren aber schon vor Corona gern daheim im Urlaub", sagt Haß. Für die Pfingstferien sei nichts Großes geplant, höchstens mal ein Tagesausflug.

Manfred und Hildegard Riebl aus Bopfingen Foto: Nicolas Friese

"Wir fahren meistens in die Berge, letzte Woche erst waren wir in Tirol", berichten Hildegard und Manfred Riebl aus Bopfingen. Die beiden erzählen, sie seien nach der Pandemie wieder weggefahren. Meistens sei die Wahl auf ein Hotel in Österreich gefallen, das hundefreundlich war. "Dieses Jahr haben wir im Herbst nochmal einen Urlaub geplant". Wo es genau hingehen wird, sei aber noch nicht fest beschlossen worden.

Tamara Bas aus Marktoffingen Foto: Nicolas Friese

Auch weiter entfernte Urlaubsziele kommen für Tamara Bas dieses Jahr infrage. Die Nördlingerin wohnt in Marktoffingen und war vor der Pandemie gerne unterwegs: "Vor Corona bin ich gelegentlich geflogen. Auch längere Strecken an entferntere Orte", sagt sie. "Wenn es sich dieses Jahr ergibt, wollen wir in den Urlaub fliegen. Einen Hundesitter haben wir schon gefunden". Einen fest geplanten Urlaub gebe es dieses Jahr noch nicht: "Bei uns ist das immer eher spontan".

Eva Maria Haunstetter aus Möttingen Foto: Nicolas Friese

"Unseren Griechenland-Urlaub mussten wir pandemiebedingt leider absagen", erzählt Eva Maria Haunstetter aus Möttingen. Seitdem es keine Einschränkungen mehr gebe, fliege sie wieder. In der nächsten Zeit steht ein Urlaub an, zum ersten Mal mit ihrem sechs Monate alten Sohn. "Mal schauen, wie das wird", sagt sie. Sie erzählt, dass sie während der Pandemie viel mit dem Auto unterwegs gewesen sind. Zum Großteil in Südtirol. "Ein solcher Urlaub ist uns aber mittlerweile zu teuer", sagt Haunstetter. "Da lohnt es sich mehr, weiter wegzufliegen".