Nördlingen

vor 4 Min.

Umstrittener Bau im Zeitblomweg: Jetzt äußert sich der Investor

Kürzlich wurden die Baupläne für den Zeitblomweg 7 in Nördlingen kritisiert und abgelehnt.

Plus Die bisherigen Pläne für den Nördlinger Zeitblomweg sind abgelehnt worden. Im Gespräch mit unserer Redaktion kann der Bauherr die Kritik nur bedingt nachvollziehen.

Nüchtern, präzise und klar schilderte Thorsten Vogelgsang kürzlich die Pläne für den Bau zweier Mehrfamilienhäuser im Zeitblomweg in Nördlingen. Vogelgsang von der Nördlinger Bauverwaltung zeigte dabei deutlich auf, an welchen Stellen der Investor gegen diverse Punkte verstoßen hatte. Die Empörung war unter den Stadträten groß. Doch sie alle rechneten damit, dass es weitere Versuche des Bauherrn geben werde, seine Vorstellungen durchzusetzen. Was sagt er zu den Äußerungen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

