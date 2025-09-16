Zwei Autos werden angefahren: Verursacher fahren einfach weg

Zwei Unfallfluchten haben sich zuletzt im Ries ereignet. Am vergangenen Donnerstagabend wurde in der Mühlgasse in Nördlingen ein schwarzer VW Golf am vorderen linken Kotflügel touchiert, wie die Polizei berichtet. An dem geparkten Fahrzeug war hierbei ein Schaden von etwa 3000 Euro entstanden. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein weiteres Auto ist laut den Beamten auf dem Parkplatz der Kaiserwiese in Nördlingen zwischen Samstagabend und Montagmittag angefahren und vorne links beschädigt worden. Der Schaden an dem schwarzen Tesla beläuft sich auf geschätzte 1000 Euro. Der Verursacher ist bislang noch unbekannt. Die Polizeiinspektion Nördlingen nimmt entsprechende Hinweise zu den beiden Vorfällen unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)