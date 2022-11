Unbekannte beschädigen Außenspiegel und Blumenkübel in Nördlingen

Zwischen Samstag und Sonntag werden in Nördlingen ein Außenspiegel und ein Blumenkübel beschädigt. Die Polizei nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Unbekannte haben in Nördlingen in der Zeit zwischen Samstag, 22.30 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, einen Außenspiegel und einen Blumenkübel beschädigt. An der Deininger Mauer sei laut Polizeibericht an insgesamt fünf Autos der linke Außenspiegel eingeklappt, einer davon sei dabei beschädigt worden. Der Blumenkübel wurde zudem im Laufe der Nacht in der Löpsinger Straße umgeworfen. Die Polizei Nördlingen bittet unter der Telefonnummer 09081/29560 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

