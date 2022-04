Unbekannte biegen Straßenschild um

In der Nacht zum Samstag haben Vandalen in Nördlingen ein Schild beschädigt.

Unbekannte Täter haben in der Nach zum Samstag das Straßenschild der Straße "In der Pfanne" in Nördlingen umgebogen. Dadurch wurde die Verankerung des Schildes beschädigt, teilt die Polizei mit. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 50 Euro. (AZ)