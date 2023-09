Unbekannte brechen in Firma ein und erbeuten rund eine Tonne Metall

Videoaufnahmen zeigen, wie zwei Männer die Fenster einer Lagerhalle einschlagen. Das Diebesgut sind Schneidewerkzeuge und etwa eine Tonne Hartmetall.

Mehr als eine Tonne Hartmetall sind Samstagnacht in einem Metall-Entsorgungsbetrieb in Nördlingen gestohlen worden. Die Polizei berichtet, dass auf der Westseite des Anwesens in der Fritz-Hopf-Straße ein Nebeneinganstor aufgebrochen worden sei. Aufnachmen der Videoüberwachung würden außerdem zeigen, wie zwei Männer auf einen Materialhügel steigen ind in etwa vier Metern Höhe zwei Fenster einer Lagerhalle einschlagen.

Auch in einer weiteren Lagerhalle wurde ein Fenster eingeschlagen. Aus den Hallen wurden insgesamt über eine Tonne Hartmetall und Schneidewerkzeuge entwendet. In der Halle konnte das Sektionaltor geöffnet werden. Das Diebesgut wurde dann über den firmeneigenen Hubwagen abtransportiert, heißt es weiter. Die Männer sollen rund zwei Stunden lang in der Firma gewesen sein. Der Diebstahlschaden beläuft sich auf über 5000 Euro. (AZ)