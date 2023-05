Nördlingen

Unbekannte brechen in Kindergarten ein und verteilen Spielzeug im Garten

Die Polizei sucht nach den Tätern, die in den Kindergarten eingebrochen sind.

In Nördlingen sind Unbekannte in den Kindergarten Am Luckenweg eingebrochen. Beschädigt und geklaut haben sie nichts.

Zwischen dem 29. und dem 30. April wurde im Nördlinger Kindergarten Am Luckenweg eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, sind einer oder mehrere Täter über den Zaun des Kindergartens geklettert und haben Spielzeug aus dem Schuppen geholt. Die Spielgeräte verteilten sie dann im Garten der Kita. Beschädigt oder geklaut wurde nichts. Die Polizei Nördlingen nimmt Hinweise zu den Tätern unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

