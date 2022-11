Unbekannte brechen in Wohnhaus in Nördlingen ein

Die Täter hebeln die Terassentür eines Hauses unweit des Freibades auf. Jetzt ermittelt die Kripo.

Unbekannte sind in Nördlingen, unweit des Freibades, in ein Wohnhaus eingebrochen. Das bestätigt die Kripo Dillingen auf Anfrage unserer Redaktion. Die Täter hebelten die Terassentür auf und drangen anschließend in das Gebäude ein. Da das Haus unbewohnt ist, konnten die Einbrecher aber keine Beute machen, es waren schlicht keine Wertgegenstände vorhanden. Aus diesem Grund ist allerdings laut Kripo auch unklar, wann sich der Einbruch genau ereignete, der Tatzeitraum liegt zwischen dem 2. und dem 10. November. Die Täter haben einen Sachschaden in Höhe von 2000 Euro verursacht, die Kripo ermittelt.

In der vergangenen Woche hatte es zudem eine Einbruchserie in Gewerbebetriebe in Nördlingen gegeben. (tiba)