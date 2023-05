Unbekannte drehen Ventil an Auto in Parkhaus auf

An einem Auto im Nähermemminger Weg in Nördlingen ist die Luft herausgelassen worden. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine unbekannte Person hat zwischen Samstag, 13. Mai, 19.30 Uhr, und Sonntag, 14. Mai, 2.44 Uhr, in Nördlingen im Parkhaus am Nähermemminger Weg an einem dort geparkten Pkw am Reifen vorne links das Ventil herausgedreht und so die Luft abgelassen, wie die Polizei schildert. Mögliche Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon 09081/29560 zu melden. (AZ)