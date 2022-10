Unbekannte klauen Kennzeichen eines Hondas

Auto war im Nördlinger Bleichgraben abgestellt. Jetzt fehlt das hintere Kennzeichen.

Unbekannte haben das Kennzeichen eines Honda Civic gestohlen. Laut Polizeibericht war das Fahrzeug in Nördlingen in der Nacht zum Samstag im Bleichgraben abgestellt, als die Täter zuschlugen. Sie nahmen das hintere Kennzeichen an sich. (AZ)