Unbekannte lockern Radmuttern in der Augsburger Straße

Ein 49-Jähriger stellt sein Auto auf einem Schotterparkplatz in der Augsburger Straße ab. Er bemerkt nach einer Fahrt, dass die Radmuttern locker sind.

Ein 49-Jähriger hatte seinen silbernen Mercedes in der Zeit von Montag, 18.30 Uhr, bis Samstag 7 Uhr, auf einem Schotterparkplatz in der Augsburger Straße abgestellt. Nachdem er das Fahrzeug wieder benutzt hatte, bemerkte er nach der Fahrt, dass an seinem hinteren linken Reifen drei Radmuttern fehlten und die restlichen Zwei gelockert waren. Eine weitere Überprüfung ergab nach Angaben der Polizei, dass auch alle anderen Radmuttern an seinem Pkw locker waren. Die Polizei ermittelt. (AZ)