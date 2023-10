Unbekannte montieren Autoreifen auf Gelände eines Nördlinger Autohauses ab

Die Täter bocken die Autos mit Pflastersteinen auf und montieren die Reifen mit Felgen ab. Der Beuteschaden beträgt rund 8000 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind in einem Gewerbegebiet in Nördlingen die Reifen von zwei Autos gestohlen worden. Die beiden Neuwagen standen auf dem Gelände eines Autohauses, berichtet die Polizei. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst Pflastersteine aus dem Boden, bockten die beiden Pkws auf und legten die Steine darunter.

Anschließend montierten sie alle acht Reifen samt Felgen ab und entwendeten diese. Der Beuteschaden beträgt insgesamt ca. 8000 Euro. Der entstandene Schaden an den Pflastersteinen beträgt etwa 150 Euro. (AZ)