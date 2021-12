Unbekannte Person beschädigt Terrassentür

Die Polizei kann einen Einbruchsversuch nicht ausschließen: In einem Einfamilienhaus in Nördlingen wird die Terrassentür beschädigt.

Eine unbekannte Person hat eine Terrassentür an einem Haus in Nördlingen beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, zersplitterte am 18. Dezember die Verglasung der Terrassentür eines Einfamilienhauses im Löpsinger Graben. Aufgrund der Beschädigungsmerkmale, konnte die Polizei einen Einbruchsversuch nicht ausschließen. Niemand drang in das Haus ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise unter Telefon 09081/29560. (AZ)