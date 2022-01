Unbekannte Person fährt Mercedes in Nördlingen an

Ein Auto wurde in Nördlingen beschädigt. Der Schaden beträgt rund 2000 Euro.

Ein geparktes Auto ist in der Zeit zwischen Sonntag, 16. Januar, 18 Uhr, und Montag, 17. Januar, 6 Uhr, in der Ledergasse in Nördlingen angefahren worden. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin stieß gegen die Fahrerseite des schwarzen Mercedes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro, wie es im Polizeibericht heißt.

Danach flüchtete die Person. Die Polizei Nördlingen bittet Hinweise und nimmt diese unter Telefon 09081/29560 entgegen. (AZ)